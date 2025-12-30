Скидки
«Очень рада солнцу». Швёнтек — об ожиданиях от пребывания в Австралии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от своего пребывания в Австралии, где 12 января стартует турнир «Большого шлема» Australian Open.

«Хороший кофе, и это то, в чём я нуждаюсь прям сейчас… Кофе и хорошая еда. Я ощущаю, будто воздух здесь какой-то другой. С нетерпением жду, что проведу время на открытом воздухе, так как последние полтора месяца, вернувшись домой, почти всё время находилась в помещении – на улице минус пять или около того… Очень рада солнцу и погоде [здесь]», – сказала Швёнтек в видео, опубликованном в аккаунте TennisOne в соцсети.

