Кафельников: современные игроки не уважают то, что сделало их суперзвёздами

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников вновь раскритиковал игроков за большое число жалоб по поводу количества турниров в календаре.

– В моё время мы были очень благодарны просто за то, что у нас есть работа, за возможность участвовать в турнирах и радовать болельщиков по всему миру. Я уже говорил это раньше и скажу ещё раз: мне никогда не нравилось, когда слишком много топовых игроков участвуют в выставочных турнирах. Они нарушают расписание. Нет проблем, если они играют выставки и не жалуются. Но играть, а потом жаловаться на расписание неправильно.

– Алькарас, например, ответил на подобную критику. Он сказал: «На турнире нужно оставаться сосредоточенным, и это очень тяжело в течение полутора недель. А показательный матч — это всего один день. Ты концентрируешься, разминаешься и тренируешься, но не так уж много ради одного матча».

– Да, но чего вы ищете в показательных матчах? Денег? Никто особо не обращает внимания на эти матчи; все сосредоточены на главных турнирах. Что вы хотите делать, играть ради удовольствия? Хорошо, тогда уходите из ATP-тура и играйте в выставочных матчах.

Посмотрите на это с другой стороны: когда вам 17 лет, вы хотите играть в этих турнирах, вы гонитесь за очками и пытаетесь повысить свой рейтинг. А теперь, когда вы знамениты и являетесь топ-игроком, вас уже не волнует тур… но именно тур сделал вас тем, кто вы есть. В этом моя главная проблема с современными игроками: они не уважают то, откуда они пришли, или тех, кто помог им стать суперзвёздами. Я слышу, как некоторые говорят: «Нам не нужны турниры ATP-250». Чушь! Когда вы были молоды, вы отчаянно хотели играть в этих турнирах. Проявите уважение к туру и к тому, что сделало вас звездой, — приводит слова Кафельникова Clay Tenis.