«Могут использовать банкноты вместо туалетной бумаги». Кафельников — о Саудовской Аравии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал мнение по поводу проведения «Мастерса» в Саудовской Аравии с 2028 года.

«Нам нужно продвигать игру там, где она уже популярна: в Южной Америке, Бразилии, Аргентине, Чили. Там люди любят теннис и заслужили право на проведение турниров. Саудовская Аравия… я в принципе не против, но то, что они приходят и захватывают турнир только потому, что у них есть неприлично много денег — они могли бы использовать банкноты вместо туалетной бумаги — это несправедливо.

Вы собираетесь отменить турниры, которые поддерживали и продвигали тур на протяжении 40 лет, только потому, что Саудовская Аравия предлагает больше денег? Если мы продолжим идти по этому пути, я даже не знаю, что будет с теннисом в будущем», — приводит слова Кафельникова Clay Tenis.