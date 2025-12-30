Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Её стабильность невероятна». Кавадэй — о результатах Соболенко

«Её стабильность невероятна». Кавадэй — о результатах Соболенко
Комментарии

Бывшая британская теннисистка, а ныне спортивный комментатор Наоми Кавадэй оценила результат четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко за минувший год.

«Я не хочу быть слишком резкой, но это заслуга Арины, благодаря которой у нас было четыре разных чемпионки турниров «Большого шлема» [в 2025 году]. Потому что она была лучшей теннисисткой года.

И вы вполне могли представить, что она выиграет все четыре турнира, учитывая уровень, который она демонстрирует. Она — первая ракетка мира, и я думаю, что между ней и всеми остальными есть определённый разрыв. Её стабильность невероятна.

Мы знаем о её результатах на турнирах «Большого шлема»; это просто астрономическая статистика. Она просто не проигрывает на ранних этапах, не сдаётся на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Кавадэй официальный сайт Australian Open.

Материалы по теме
«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир
«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android