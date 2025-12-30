«Её стабильность невероятна». Кавадэй — о результатах Соболенко

Бывшая британская теннисистка, а ныне спортивный комментатор Наоми Кавадэй оценила результат четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко за минувший год.

«Я не хочу быть слишком резкой, но это заслуга Арины, благодаря которой у нас было четыре разных чемпионки турниров «Большого шлема» [в 2025 году]. Потому что она была лучшей теннисисткой года.

И вы вполне могли представить, что она выиграет все четыре турнира, учитывая уровень, который она демонстрирует. Она — первая ракетка мира, и я думаю, что между ней и всеми остальными есть определённый разрыв. Её стабильность невероятна.

Мы знаем о её результатах на турнирах «Большого шлема»; это просто астрономическая статистика. Она просто не проигрывает на ранних этапах, не сдаётся на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Кавадэй официальный сайт Australian Open.