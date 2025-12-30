Соболенко: Кирьос считает себя непредсказуемым игроком, но я ясно видела его тактику

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не считает австралийца Ника Кирьоса непредсказуемым игроком после очного матча в рамках «Битвы полов». Кирьос победил со счётом 6:3, 6:3.

«Он считает себя непредсказуемым игроком, но, честно говоря, я ясно видела его тактику. Дело в том, что его физические возможности намного лучше: он быстрее и сильнее, в том числе и в плане ускорения. Тем не менее это было интересно. Это отличная подготовка к следующему сезону. Физически я готова, и, что касается моей игры, думаю, я показала высокий уровень, а это главное», — приводит слова Соболенко Punto de Break.