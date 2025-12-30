Руседски — о «Битве полов»: это было необходимо и пошло на пользу теннису? Не уверен

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился мнением относительно прошедшей «Битвы полов» между белоруской Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом. Кирьос победил со счётом 6:3, 6:3.

«Мне не понравилось. Показалось, что Кирьос диктовал условия. Не будем забывать, что он 671-я ракетка в мире. Действительно ли это было необходимо и пошло ли это на пользу теннису? Я не уверен.

Это действительно не было похоже на матч. Соболенко — блестящая теннисистка. Первая ракетка мира, многократная победительница турниров «Большого шлема». Не думаю, что такое нужно нашему спорту. Парень находится не в форме, он толком не играл три года. Мне не понравилось», — приводит слова Руседски Tennis World USA.