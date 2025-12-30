Скидки
Кирьос: Соболенко доказала, что может соревноваться с тем, кто побеждал величайших

Кирьос: Соболенко доказала, что может соревноваться с тем, кто побеждал величайших
Финалист Уимблдона-2022, 671-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос похвалил игру и упорство четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», лидера рейтинга WTA Арины Соболенко. В выставочном матче «Битвы полов» Кирьос обыграл Соболенко со счётом 6:3, 6:3.

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Позвольте мне напомнить, что я один из 16 человек, когда-либо побеждавших «Большую четвёрку» мирового тенниса. Энди Маррей, Джокович, Федерер и Надаль — все они мне проиграли.

И она доказала, что может выйти на корт и соревноваться с тем, кто побеждал величайших теннисистов всех времён. Из этого можно извлечь только позитивные моменты. И мне пришлось потрудиться, попотеть, много бегать. Это было нелегко, ничего не давалось легко. Так что давайте будем придерживаться именно этого подхода, а не распространять негатив», — приводит слова Кирьоса Tennis365.

Соболенко: Кирьос считает себя непредсказуемым игроком, но я ясно видела его тактику
