Кирьос: Соболенко доказала, что может соревноваться с тем, кто побеждал величайших

Финалист Уимблдона-2022, 671-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос похвалил игру и упорство четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», лидера рейтинга WTA Арины Соболенко. В выставочном матче «Битвы полов» Кирьос обыграл Соболенко со счётом 6:3, 6:3.
«Позвольте мне напомнить, что я один из 16 человек, когда-либо побеждавших «Большую четвёрку» мирового тенниса. Энди Маррей, Джокович, Федерер и Надаль — все они мне проиграли.
И она доказала, что может выйти на корт и соревноваться с тем, кто побеждал величайших теннисистов всех времён. Из этого можно извлечь только позитивные моменты. И мне пришлось потрудиться, попотеть, много бегать. Это было нелегко, ничего не давалось легко. Так что давайте будем придерживаться именно этого подхода, а не распространять негатив», — приводит слова Кирьоса Tennis365.
