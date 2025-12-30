Скидки
«Самое обсуждаемое событие за последние полгода». Кирьос — о «Битве полов» с Соболенко

Финалист Уимблдона-2022, 671-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о критике «Битвы полов», в которой играл против четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», лидера рейтинга WTA Арины Соболенко. Кирьос победил со счётом 6:3, 6:3.

«Дело в том, что все, кто был настроен негативно, смотрели. В этом и заключается вся прелесть. Это, пожалуй, самое обсуждаемое событие в спорте за последние полгода. Если посмотреть на количество взаимодействий в социальных сетях, в новостях, где бы то ни было, то становится ясно, что всем, кто был настроен негативно и смотрел, в итоге понравилось.

Они не хотели, чтобы им понравилось, но случилось наоборот. Уверен, что, если мы повторим матч с ней, это станет культурным движением, которое будет происходить чаще. Думаю, это шаг в правильном направлении», — приводит слова Кирьоса Tennis365.

