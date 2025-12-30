Скидки
«Дышу, и это действительно помогает». Рыбакина ответила на вопросы подписчиков

Комментарии

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в видео, опубликованном на китайской платформе Weibo, ответила на вопросы подписчиков.

— Вам дали прозвище «Ледяная королева». Вам оно нравится?
— «Королева» само по себе — отличное слово. Это классное прозвище, и я понимаю, почему именно «ледяная»: на корте я действительно очень спокойная. Надеюсь, болельщики видят меня и с другой стороны — более весёлой, за пределами матчей.

— Что может заставить вас переживать?
— На корте я выгляжу спокойной, но в ключевые моменты нервничаю, как и все. Просто стараюсь этого не показывать. Внутри эмоций всегда очень много.

— Если в матче что-то идёт не так, что помогает прийти в себя и принимать правильные решения?
— Перед выходом на корт я почти всегда волнуюсь, но через пару геймов это проходит. Самое худшее — начать внутренний диалог с собой прямо во время матча: тогда я точно проиграю. Поэтому я не задаю себе вопросов. Просто дышу. И это действительно помогает, — сказала Рыбакина в видео, опубликованном в соцсети.

