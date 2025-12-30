Андрей Рублёв выбрал любимое новогоднее блюдо

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поучаствовал в блиц-опросе на тему традиционных новогодних блюд.
— Оливье или бутерброды с красной икрой?
— Оливье.
— Оливье или мандарины?
— Мандарины.
— Мандарины или шампанское?
— Мандарины.
— Мандарины или селёдка под шубой?
— Мандарины.
— Мандарины или [салат] мимоза?
— Мандарины.
— Мандарины или холодец?
— Мандарины.
— Мандарины или салат с крабовыми палочками?
— Мандарины.
— Мандарины или сырная тарелка?
— Мандарины.
— А что, если не мандарины?
— Не знаю (смеётся). Я думал, будет ещё что-то получше, поэтому не знаю, не знаю. Что, если не мандарин? На Новый год? Если всякие холодцы и так далее, то мандарины точно лучше, — сказал Рублёв в видео, опубликованном в телеграм-канале «Больше!».