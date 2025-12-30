Андрей Рублёв выбрал любимое новогоднее блюдо

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поучаствовал в блиц-опросе на тему традиционных новогодних блюд.

— Оливье или бутерброды с красной икрой?

— Оливье.

— Оливье или мандарины?

— Мандарины.

— Мандарины или шампанское?

— Мандарины.

— Мандарины или селёдка под шубой?

— Мандарины.

— Мандарины или [салат] мимоза?

— Мандарины.

— Мандарины или холодец?

— Мандарины.

— Мандарины или салат с крабовыми палочками?

— Мандарины.

— Мандарины или сырная тарелка?

— Мандарины.

— А что, если не мандарины?

— Не знаю (смеётся). Я думал, будет ещё что-то получше, поэтому не знаю, не знаю. Что, если не мандарин? На Новый год? Если всякие холодцы и так далее, то мандарины точно лучше, — сказал Рублёв в видео, опубликованном в телеграм-канале «Больше!».