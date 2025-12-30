Скидки
Крофт — о «Битве полов»: Соболенко ни в коем случае не опозорилась

Крофт — о «Битве полов»: Соболенко ни в коем случае не опозорилась
Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт высказала мнение о прошедшей «Битве полов» между белоруской Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом. Кирьос победил со счётом 6:3, 6:3.

«Он играл очень умно. Было ощущение, что в любой момент он мог переключиться на другую передачу. Мне показалось, что матч недостаточно раскрыл её потенциал. Но в матче были и хорошие моменты. Она ни в коем случае не опозорилась. Я не ожидала, что она выиграет этот матч.

У меня сложилось впечатление, что он хотел бы сыграть с ней ещё раз. В следующий раз не нужно убирать у неё вторую подачу. В этом и заключалась огромная разница между ними. Это лишает её важной составляющей игры», — приводит слова Крофт Tennis365.

Соболенко: Кирьос считает себя непредсказуемым игроком, но я ясно видела его тактику
