Французский Eurosport включил матчи Медведева и Бублика в топ-5 лучших в 2025 году

Пресс-служба французского Eurosport назвала пять лучших матчей мужского тенниса в 2025 году, включив в рейтинг матчи как турниров «Большого шлема», так и ATP-тура.

В рейтинг вошло поражение российского теннисиста Даниила Медведева от американца Лёнера Тьена во втором круге Australian Open — 2025.

«Ролан Гаррос», финал. Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия) — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). ATP-250, Афины, финал. Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 4:6, 6:3, 7:5. «Ролан Гаррос», полуфинал. Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3). Australian Open, второй круг. Лёнер Тьен (США) — Даниил Медведев (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 1:6, 7:6 (10:7). «Ролан Гаррос», четвёртый круг. Александр Бублик (Казахстан) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.