Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Подарки нам принёс». Бублик выложил семейное фото с Дедом Морозом и Снегуркой

«Подарки нам принёс». Бублик выложил семейное фото с Дедом Морозом и Снегуркой
Комментарии

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик опубликовал новогодний пост на своей странице в социальных сетях. Он показал, как отметил праздник в компании детей, друзей, Деда Мороза и Снегурки.

Фото: страница Бублика в социальных сетях

«Дедушка Мороз, подарки нам принёс. Всех с наступающим, дорогие друзья, желаю вам всем быть рядом со своими близкими в этот светлый праздник», — написал Бублик на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 казахстанский спортсмен Александр Бублик завоевал четыре титула. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в китайском Ханчжоу, австрийском Кицбюэле, а также в Гштааде, который проходил в Швейцарии. Бублик является триумфатором соревнований категории АТР-500 в Галле (Германия).

Материалы по теме
Курникова и Медведев — не единственные. У кого из звёзд тенниса в 2025 году родились дети
Курникова и Медведев — не единственные. У кого из звёзд тенниса в 2025 году родились дети
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android