«Подарки нам принёс». Бублик выложил семейное фото с Дедом Морозом и Снегуркой

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик опубликовал новогодний пост на своей странице в социальных сетях. Он показал, как отметил праздник в компании детей, друзей, Деда Мороза и Снегурки.

Фото: страница Бублика в социальных сетях

«Дедушка Мороз, подарки нам принёс. Всех с наступающим, дорогие друзья, желаю вам всем быть рядом со своими близкими в этот светлый праздник», — написал Бублик на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 казахстанский спортсмен Александр Бублик завоевал четыре титула. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в китайском Ханчжоу, австрийском Кицбюэле, а также в Гштааде, который проходил в Швейцарии. Бублик является триумфатором соревнований категории АТР-500 в Галле (Германия).