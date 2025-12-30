Скидки
Чесноков поделился наблюдением, которое повлияло на результаты Медведева в сезоне-2025

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков выделил особенность, которая повлияла на выступление российского теннисиста Даниила Медведева в сезоне-2025.

«Я заметил, что в начале сезона Медведев проводил эксперименты со струнами. Обычно он играет синтетическими струнами, но некоторое время использовал натуральные. Такие струны подходят не всем, у Медведева мяч постоянно срывался. К концу сезона он вернулся к привычному варианту, и это принесло результат», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

В сезоне-2025 Даниил Медведев взял один титул, одержав победу на турнире АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Этот трофей стал для теннисиста 21-м в карьере и первым — за два года и пять месяцев.

