Арина Соболенко ответила на новогодний блиц, где назвала своё любимое блюдо и фильм

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на новогодний блиц.

– Твое любимое новогоднее блюдо?

– Икра же тоже считается? Бутеры с икрой. Да, чёрная икра.

– Подарки дарить или получать?

– Дарить.

– Любимый новогодний фильм?

– «Один дома».

– Что ты обязательно делаешь 31 декабря?

– Пью шампанское с сожженным желанием внутри. Ну, скорее просто ем бумагу и запиваю шампанским.

– Составляешь ли ты себе список целей на новый год?

– Нет.

– Отметить дома в кругу близких или на шумной вечеринке?

– Дома в кругу близких.

– Любимая новогодняя традиция?

– Дарить подарки, — сказала Соболенко в социальных сетях First & Red.