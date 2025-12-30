Арина Соболенко ответила на новогодний блиц, где назвала своё любимое блюдо и фильм
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на новогодний блиц.
– Твое любимое новогоднее блюдо?
– Икра же тоже считается? Бутеры с икрой. Да, чёрная икра.
– Подарки дарить или получать?
– Дарить.
– Любимый новогодний фильм?
– «Один дома».
– Что ты обязательно делаешь 31 декабря?
– Пью шампанское с сожженным желанием внутри. Ну, скорее просто ем бумагу и запиваю шампанским.
– Составляешь ли ты себе список целей на новый год?
– Нет.
– Отметить дома в кругу близких или на шумной вечеринке?
– Дома в кругу близких.
– Любимая новогодняя традиция?
– Дарить подарки, — сказала Соболенко в социальных сетях First & Red.
