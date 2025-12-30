Новак Джокович заявил, что планирует продолжить карьеру до Олимпиады-2028

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что планирует продолжить карьеру как минимум до 2028 года.

«Я хочу продолжать карьеру. Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе – моя путеводная звезда, но, честно говоря, тут нет рамок. Так что посмотрим. Понимаете, что я имею в виду? Давайте просто продолжать», — сказал Джокович а рамках World Sports Summit в Дубае.

38-летний Джокович завоевал два титула в сезоне-2025, одержав победу на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Кроме того, сербский теннисист выходил в полуфинальную стадию на всех турнирах серии «Большого шлема» в сезоне.