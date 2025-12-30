Скидки
Алекс де Минор рассказал, как пытается изменить свою игру ради победы на ТБШ

Седьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал о своей мотивации на сезон-2026.

«Мне нужно уметь отключаться, когда я не на корте, чтобы демонстрировать свой лучший теннис. Как только я его покидаю, то стараюсь переключиться. Хожу на приятные ужины, беру кофе, просто гуляю. Для меня это способ не выгореть к концу года. И за счет этого я полностью готов, когда я выхожу на корт.

За эти годы я сыграл много очень много упорных матчей. Нужно работать над своей игрой, находить новые оружия. Я ищу разные способы разобрать игру соперников, учусь быть готовым идти на больший риск, быть немного более разрушительным, сбивать их с ритма.

Я стараюсь становиться лучше и просто продолжать прогрессировать. Думаю, за эти годы я немного набрал форму, и это определенно мне помогло. В конце концов, ничто не заменит тяжелой работы», — сказал де Минор в интервью Tennis Australia.

