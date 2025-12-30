Скидки
«Приближаюсь к цели». Де Минор — о 0:18 в матчах с Алькарасом и Синнером

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о 18-матчевой серии поражений в матчах с лидерами мирового рейтинга Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Другого пути нет — нужно становиться лучше, верно? В конце концов, надо сократить этот разрыв. За последние пару лет я провёл несколько очень напряжённых матчей против них обоих. Чувствую, что постепенно приближаюсь к цели», — сказал де Минор в интервью Tennis Australia.

Отметим, что Алекс де Минор (Австралия) в эти дни примет участие в United Cup. Это будет первый для него турнир в новом сезоне. В 2025 году австралиец одержал победу на хардовом турнире АТР-500 в Вашингтоне (США). Кроме того, он вышел в 1/4 финала на Australian Open и Открытом чемпионате США, был финалистом турнира в Роттердаме (Нидерланды) и вышел в полуфинал на Итоговом турнире АТР – 2025 (Эр-Рияд).

Алекс де Минор рассказал, как пытается изменить свою игру ради победы на ТБШ
