Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне пришлось создать себя заново». Джокович — о соперничестве с Федерером и Надалем

«Мне пришлось создать себя заново». Джокович — о соперничестве с Федерером и Надалем
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как поменялась его карьера после ухода Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Эпоха Федерера и Надаля была настолько мощной, что в их противостоянии не было места для третьего человека. Но я создал его. Это было невероятно. Мы создали эру «Большой тройки». Когда Федерер и Надаль завершили карьеру, часть меня тоже ушла. Так что мне пришлось создать себя заново и найти новые источники вдохновения. И причина, по которой я продолжаю играть в теннис, в том числе заключается в желании увидеть, как высоко я смогу поднять свою планку», – сказал Джокович в рамках World Sports Summit в Дубае.

38-летний Джокович завоевал два титула в сезоне-2025, одержав победу на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Кроме того, сербский теннисист выходил в полуфинальную стадию на всех турнирах серии «Большого шлема» в сезоне.

Материалы по теме
Джоковичу нельзя тянуть с завершением карьеры. Следующий сезон — идеальный момент
Джоковичу нельзя тянуть с завершением карьеры. Следующий сезон — идеальный момент
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android