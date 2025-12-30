«Мне пришлось создать себя заново». Джокович — о соперничестве с Федерером и Надалем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как поменялась его карьера после ухода Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Эпоха Федерера и Надаля была настолько мощной, что в их противостоянии не было места для третьего человека. Но я создал его. Это было невероятно. Мы создали эру «Большой тройки». Когда Федерер и Надаль завершили карьеру, часть меня тоже ушла. Так что мне пришлось создать себя заново и найти новые источники вдохновения. И причина, по которой я продолжаю играть в теннис, в том числе заключается в желании увидеть, как высоко я смогу поднять свою планку», – сказал Джокович в рамках World Sports Summit в Дубае.

38-летний Джокович завоевал два титула в сезоне-2025, одержав победу на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Кроме того, сербский теннисист выходил в полуфинальную стадию на всех турнирах серии «Большого шлема» в сезоне.