Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор начал сотрудничество с брендом Wilson

Алекс де Минор начал сотрудничество с брендом Wilson
Комментарии

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор начал сотрудничество с брендом Wilson. Об этом сообщила журналистка Джессика Шиффер. С 2019 года спонсором де Минора был бренд Asics.

Отметим, что Алекс де Минор (Австралия) в эти дни примет участие в United Cup. Это будет первый для него турнир в новом сезоне. В 2025 году австралиец одержал победу на хардовом турнире АТР-500 в Вашингтоне (США). Кроме того, он вышел в 1/4 финала на Australian Open и Открытом чемпионате США, был финалистом турнира в Роттердаме (Нидерланды) и вышел в полуфинал на Итоговом турнире АТР – 2025 (Эр-Рияд).

Материалы по теме
Курникова и Медведев — не единственные. У кого из звёзд тенниса в 2025 году родились дети
Курникова и Медведев — не единственные. У кого из звёзд тенниса в 2025 году родились дети
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android