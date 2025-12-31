Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор начал сотрудничество с брендом Wilson. Об этом сообщила журналистка Джессика Шиффер. С 2019 года спонсором де Минора был бренд Asics.

Отметим, что Алекс де Минор (Австралия) в эти дни примет участие в United Cup. Это будет первый для него турнир в новом сезоне. В 2025 году австралиец одержал победу на хардовом турнире АТР-500 в Вашингтоне (США). Кроме того, он вышел в 1/4 финала на Australian Open и Открытом чемпионате США, был финалистом турнира в Роттердаме (Нидерланды) и вышел в полуфинал на Итоговом турнире АТР – 2025 (Эр-Рияд).