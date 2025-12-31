Скидки
Кафельников: главная новогодняя традиция — оливье, другой альтернативы не должно быть

Кафельников: главная новогодняя традиция — оливье, другой альтернативы не должно быть
Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в преддверии наступления нового, 2026 года ответил на вопрос о своих новогодних традициях.

«Наверное, главная новогодняя традиция на столе — салат оливье. Другой альтернативы не должно быть. Всё, что было традиционно с детства — просмотр «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука» — это должно быть в новогодний день», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

51-летний Евгений Кафельников является самым титулованным теннисистом в российской истории. В его активе два выигранных турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и четыре — в парном, а также золото Олимпийских игр — 2000 в Сиднее.

