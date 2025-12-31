Даниил Медведев прибыл в Австралию и провёл первую тренировку в Брисбене

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Австралию и провёл первую тренировку на кортах турнира категории ATP-250 в Брисбене, где начнёт свой сезон-2026. Соревнования пройдут с 5 по 11 января.

«Первые удары...» — написал Медведев на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Медведева

В сезоне-2025 Даниил Медведев взял один титул, одержав победу на турнире АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Этот трофей стал для теннисиста 21-м в карьере и первым — за два года и пять месяцев.

Первый турнир «Большого шлема» в 2026 году, Открытый чемпионат Австралии, пройдёт с 18 января по 1 февраля.