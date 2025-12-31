Россиянин Даниил Саркисян будет выступать под флагом Армении

19-летний российский теннисист Даниил Саркисян будет выступать под флагом Армении. На официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) спортсмен уже указан как представитель Армении.

Даниил Саркисян родом из Перми, в 16 лет он переехал для тренировок в Академию Рафаэля Надаля. В 2024 году спортсмен вышел во второй круг юниорского «Ролан Гаррос», разгромив американца Мэттью Форбса со счётом 6:2, 6:1.

Ранее стало известно, что гражданство сменили четыре российские теннисистки: Камилла Рахимова, Мария Тимофеева и Полина Кудерметова будут представлять Узбекистан, а Анастасия Потапова — Австрию.