Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россиянин Даниил Саркисян будет выступать под флагом Армении

Россиянин Даниил Саркисян будет выступать под флагом Армении
Комментарии

19-летний российский теннисист Даниил Саркисян будет выступать под флагом Армении. На официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) спортсмен уже указан как представитель Армении.

Даниил Саркисян родом из Перми, в 16 лет он переехал для тренировок в Академию Рафаэля Надаля. В 2024 году спортсмен вышел во второй круг юниорского «Ролан Гаррос», разгромив американца Мэттью Форбса со счётом 6:2, 6:1.

Ранее стало известно, что гражданство сменили четыре российские теннисистки: Камилла Рахимова, Мария Тимофеева и Полина Кудерметова будут представлять Узбекистан, а Анастасия Потапова — Австрию.

Материалы по теме
«Каждая тренировка с Рафой — честь». Талантливый юниор из России рвётся во взрослый тур
Эксклюзив
«Каждая тренировка с Рафой — честь». Талантливый юниор из России рвётся во взрослый тур
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android