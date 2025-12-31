Арина Соболенко подвела итоги года и показала фотографии из личного архива

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в социальных сетях пост с подведением итогов 2025 года.

«Спасибо 2025 году за всю любовь, смех и уроки, которые он нам преподнёс. Этот год определённо войдёт в историю», — написала Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Арина Соболенко была признана лучшей теннисисткой 2025 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она завоевала эту награду во второй раз подряд.