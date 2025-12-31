Елена Рыбакина опубликовала фото из Австралии с Вуковым и командой

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию с членами своей команды, в частности с тренером Стефано Вуковым. Рыбакина находится в Брисбене (Австралия), где начнёт свой сезон-2026.

«Готовы к 2026-му», — написала Рыбакина.

Фото: Из личного архива Рыбакиной

Турнир WTA-500 в Брисбене пройдёт с 4 по 11 января.

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.