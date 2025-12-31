Александр Бублик назвал «Иронию судьбы» лучшим новогодним фильмом

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик принял участие в блиц-опросе на тему любимого новогоднего фильма.

— «Ирония судьбы» или «Ёлки»?

— «Ирония судьбы».

— «Ирония судьбы» или «Один дома»?

— «Ирония судьбы».

— «Ирония судьбы» или «Гарри Поттер»?

— «Ирония судьбы».

— «Ирония судьбы» или «Гринч»?

— «Ирония судьбы».

— «Ирония судьбы» или «Крепкий орешек»?

— «Ирония судьбы», — сказал Бублик в социальных сетях First & Red.

В сезоне-2025 Александр Бублик завоевал четыре титула. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в китайском Ханчжоу, австрийском Кицбюэле, а также в Гштааде, который проходил в Швейцарии. Бублик является триумфатором соревнований категории АТР-500 в Галле (Германия).