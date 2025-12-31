Каролина Плишкова: если не буду себя чувствовать хорошо, нет смысла продолжать карьеру

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова призналась, что будет готова завершить карьеру в случае неудачного сезона. Чешка сыграет на Australian Open — 2026 по защищённому рейтингу.

«Я начала очень рано прошлой осенью. Ни нога, ни тело не были готовы. Сейчас я играла весь декабрь без каких-либо проблем. Понятно, что матчи — это совсем другая история, и я не хочу слишком сильно надеяться, но считаю себя готовой.

Я не хочу ни о чём беспокоиться. Если я не буду чувствовать себя физически хорошо, нет смысла продолжать. Я хочу играть только тогда, когда не буду испытывать боли и буду знать, что смогу получать от этого удовольствие», — приводит слова Плишковой Punto de Break.