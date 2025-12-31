Скидки
Теннис

Анисимова забавными фотографиями поздравила болельщиков с Новым годом

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала на личной странице в социальных сетях коллаж из забавных фотографий и поздравила подписчиков с Новым годом.

Первым турниром американки в 2026 году станут соревнования WTA-500 в австралийском Брисбене (4-11 января).

Фото: Из личного архива Анисимовой

В сезоне-2025 Аманда Анисимова выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open. На Итоговом турнире WTA — 2025 Анисимова одержала две победы на групповом этапе, в полуфинале она потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в трёх сетах (3:6, 6:3, 3:6). В июле Аманда дебютировала в топ-10 мирового рейтинга.

Новости. Теннис
