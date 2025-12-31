Скидки
Энди Роддик предположил, сможет ли Елена Рыбакина выиграть ТБШ в 2026 году

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик считает, что чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может выиграть турнир «Большого шлема» в сезоне-2026.

«Она чувствует себя как игрок, выбранный под первым номером на драфте. Получается, что из этого драфта Рыбакина выбрана первой, а кто остальные? Вы смотрите на [Арину] Соболенко, [Игу] Швёнтек и [Кори] Гауфф, и Рыбакина — именно тот человек, на мой взгляд. Она завершила год сильно. Кажется, устоялась. Думаю, она может выиграть мэйджор в следующем году, без сомнений. Она в верхнем эшелоне по способностям, довольно легко, на мой взгляд. Я не могу не восхищаться её игрой, так что посмотрим, что принесёт 2026 год», — сказал Роддик Served with Andy Roddick.

