Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Плишкова: не думала, что смогу вернуться на турниры «Большого шлема»

Плишкова: не думала, что смогу вернуться на турниры «Большого шлема»
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала о трудном периоде в карьере, а также о восстановлении после травм.

«На сегодняшний день мои цели невелики. Не хочу предъявлять к себе слишком высоких требований. Пока достаточно будет, если я смогу играть без боли и сыграть несколько матчей. Когда ты на вершине, практически невозможно ставить перед собой цель «просто» выиграть один матч, но сейчас понимаю, что после такой травмы очень сложно вернуться.

Я думала, что не смогу вернуться на турниры «Большого шлема». Я была в ужасном состоянии, задавалась вопросом, стоит ли вообще это делать. Болела не только нога, но и спина, и рука. Болело всё, и я не знала, имеет ли это смысл», — приводит слова Плишковой Punto de Break.

Материалы по теме
Каролина Плишкова: если не буду себя чувствовать хорошо, нет смысла продолжать карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android