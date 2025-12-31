Плишкова: не думала, что смогу вернуться на турниры «Большого шлема»

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала о трудном периоде в карьере, а также о восстановлении после травм.

«На сегодняшний день мои цели невелики. Не хочу предъявлять к себе слишком высоких требований. Пока достаточно будет, если я смогу играть без боли и сыграть несколько матчей. Когда ты на вершине, практически невозможно ставить перед собой цель «просто» выиграть один матч, но сейчас понимаю, что после такой травмы очень сложно вернуться.

Я думала, что не смогу вернуться на турниры «Большого шлема». Я была в ужасном состоянии, задавалась вопросом, стоит ли вообще это делать. Болела не только нога, но и спина, и рука. Болело всё, и я не знала, имеет ли это смысл», — приводит слова Плишковой Punto de Break.