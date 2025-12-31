Григор Димитров пригласил в команду Ксавье Малисса

Бывшая третья ракетка мира, 34-летний болгарский теннисист Григор Димитров объявил о начале сотрудничества с бельгийцем Ксавье Малиссом.

«Ксавье будет рядом со мной. Мы подписали новое соглашение, и он тот, кто вносит ясность в мою игру. В физическом плане я полностью перестроился. Да, это всё довольно значительные изменения. В прошлом году я очень сильно начал сезон, поэтому надеюсь повторить это и в 2026 году», — приводит слова Димитрова Punto de Break.

Ранее Димитров завершил многолетнее сотрудничество с тренером Даниэлем Вальверду. В сентябре 2025 года команду Димитрова покинул другой специалист – Джейми Дельгадо.