Григор Димитров — о восстановлении: это было очень болезненное, очень тяжёлое лето

Григор Димитров — о восстановлении: это было очень болезненное, очень тяжёлое лето
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира, 34-летний болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о восстановлении после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025 в матче с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

«Мне потребовалось довольно много времени, чтобы восстановить мышцы. Это было очень болезненное, очень тяжёлое лето. Не мог подавать, не мог бить справа, всё это. Провёл много времени в тренажёрном зале. Это был долгий, очень трудный процесс, но я понял, что у меня не было другого выбора, кроме как прислушаться к своему телу», — приводит слова Димитрова Punto de Break.

