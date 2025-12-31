Скидки
Димитров — планах на сезон-2026: если буду всё делать правильно, произойдут великие вещи

Димитров — планах на сезон-2026: если буду всё делать правильно, произойдут великие вещи
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира, 34-летний болгарский теннисист Григор Димитров заявил, что стремится вернуться в свою лучшую форму, а также рассказал о целях на новый сезон.

«Каждый раз, когда я выхожу на корт, стремлюсь соревноваться, выкладываться на полную и выиграть турнир. Этот раз не станет исключением. Сейчас мой рейтинг не отражает мою игру, но уверен, что если буду всё делать правильно и останусь здоровым, если моё тело действительно позволит мне стиснуть зубы в трудные моменты каждого матча, произойдут великие вещи», — приводит слова Димитрова Punto de Break.

Напомним, Димитров получил травму во время матча с итальянцем Янником Синнером в рамках 1/8 финала Уимблдона-2025. Григор в Лондоне вёл 2:0 по сетам, но был вынужден сняться в третьем сете (6:3, 7:5, 2:2 — отказ). После этого болгарин провёл только один матч на «Мастерсе» в Париже.

Григор Димитров — о восстановлении: это было очень болезненное, очень тяжёлое лето
