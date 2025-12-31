Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С чего бы начать?» Ига Швёнтек подвела итоги 2025 года

«С чего бы начать?» Ига Швёнтек подвела итоги 2025 года
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подвела итоги 2025 года в посте на личной странице в социальных сетях.

«О, 2025 год, с чего бы начать? Наверное, с того, что я была здорова, счастлива и окружена замечательными людьми, которые меня поддерживают, — без этого трудно желать большего. Мне повезло быть здесь.

Сбылись мечты, которые порой казались слишком далёкими. Это моменты и вехи, которые я никогда не забуду. Без колебаний могу сказать, что победа на Уимблдоне изменила мою и без того необыкновенную жизнь.

Я также извлекла важные уроки и пережила несколько трудных моментов, но таков круговорот жизни. Мы переживаем, переосмысливаем, двигаемся дальше. Вступаю в 2026 год с улыбкой, решимостью и чувством, что лучшее ещё впереди. Спасибо всем за поддержку и позитивную энергию, которые являются огромной частью моей мотивации в том, что я делаю. До скорой встречи!» — написала Швёнтек.

Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко подвела итоги года и показала фотографии из личного архива
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android