«С чего бы начать?» Ига Швёнтек подвела итоги 2025 года

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подвела итоги 2025 года в посте на личной странице в социальных сетях.

«О, 2025 год, с чего бы начать? Наверное, с того, что я была здорова, счастлива и окружена замечательными людьми, которые меня поддерживают, — без этого трудно желать большего. Мне повезло быть здесь.

Сбылись мечты, которые порой казались слишком далёкими. Это моменты и вехи, которые я никогда не забуду. Без колебаний могу сказать, что победа на Уимблдоне изменила мою и без того необыкновенную жизнь.

Я также извлекла важные уроки и пережила несколько трудных моментов, но таков круговорот жизни. Мы переживаем, переосмысливаем, двигаемся дальше. Вступаю в 2026 год с улыбкой, решимостью и чувством, что лучшее ещё впереди. Спасибо всем за поддержку и позитивную энергию, которые являются огромной частью моей мотивации в том, что я делаю. До скорой встречи!» — написала Швёнтек.