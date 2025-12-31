«Чувствую себя совершенно иначе». Попырин — о самочувствии перед новым сезоном

50-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин рассказал о настрое перед новым сезоном, положительно оценив своё состояние.

Ранее, подводя итоги минувшего года, Попырин назвал прошедший сезон самым неприятным в карьере.

Перед предстоящим Australian Open, который начнётся 12 января, спортсмен намерен принять участие в турнире категории ATP-250 в Аделаиде.

«Мне повезло, что часть моей семьи тоже живёт в Дубае. Мне довелось пригласить к себе семью невесты на Рождество, и это было прекрасно. Просто хорошо провёл время дома. Чувствую себя совершенно иначе по сравнению с тем, как приезжал в Брисбен год назад. Ощущаю себя более свежим, позитивным, нахожусь в нетерпении перед Новым годом, это прекрасное чувство.

Думаю, если буду настроен позитивно, у меня будет необходимый уровень, чтобы достичь желаемого, но для меня важно настроиться на нужный лад. Предсезонка прошла невероятно хорошо. Прекрасно себя чувствую на этой неделе. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе до конца года», – цитирует Попырина Tennis Australia.