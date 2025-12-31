Рафаэль Надаль опубликовал пост-поздравление с Новым годом

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в соцсети новогодний пост-поздравление.

«Спасибо, 2025-й! Желаю всем вам всего наилучшего в 2026 году», — написал Надаль на странице в соцсети, опубликовав вместе с текстовым поздравлением свою фотографию с корта.

На счету теннисиста 92 победы на турнирах уровня ATP. 39-летний Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Последним матчем в его карьере стало выступление за сборную Испании на Кубке Дэвиса во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.