Муратоглу: было бы невероятно увидеть, как Новак выиграет хотя бы ещё один ТБШ

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о шансах сербского теннисиста Новака Джоковича завоевать ещё один титул турнира «Большого шлема», отметив, насколько сложной стала эта задача на фоне доминирования Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

«Было бы невероятно увидеть, как Новак выиграет хотя бы ещё один турнир «Большого шлема». Никогда ещё это не было так сложно, потому что, как мы все знаем, Синнер и Алькарас просто уничтожают тур. Они настолько превосходят остальных.

Когда Новаку приходится играть против них, он сам говорит, что это слишком трудно, слишком высокий уровень, особенно в матчах из пяти сетов. Шансы малы — и сам Новак это признаёт. Но насколько же это было бы потрясающе для него, величайшего теннисиста всех времён в мужском теннисе, выиграть ещё один «Большой шлем» в эпоху Алькараса и Синнера и завоевать тот самый невероятный 25-й титул», – сказал Муратоглу в видео, размещённом в одной из социальных сетей.