Бадоса: у меня была лучшая предсезонная подготовка за всю карьеру

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, как оценивает своё выступление на Australian Open – 2025 и поделилась планами на турнир сезона-2026, подчеркнув, что удачный результат и тщательная предсезонная подготовка придают ей уверенности перед турниром.

«Для меня Открытый чемпионат Австралии – 2025 был особенным. После тяжёлого предсезонного периода он подтвердил, что вся проделанная работа как физическая, так и ментальная даёт результат. Это придало мне необходимую уверенность в тот момент.

Сейчас, перед стартом сезона-2026, чувствую себя сильнее и увереннее. У меня была лучшая предсезонная подготовка за всю карьеру. Она была длиннее обычного, но мне нужны были эти дополнительные недели, чтобы восстановить форму после травм, с которыми я столкнулась в 2025 году», – приводит слова Бадосы AEWorld.

На Открытом чемпионате Австралии – 2025 Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира, где уступила белоруске Арине Соболенко (4:6, 2:6)