Паула Бадоса поделилась ожиданиями от сезона-2026

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась своими ожиданиями от сезона-2026, подчеркнув стремление к стабильности, здоровью и борьбе за крупные титулы как на корте, так и вне его.

«На корте с нетерпением жду возможности снова соревноваться, чувствовать уверенность и выкладываться на все 100%. Вне корта мне интересно продолжать развиваться и получать удовольствие от всего процесса.

Моя главная цель на 2026 год — стабильность: сохранять здоровье, выступать на самом высоком уровне и наслаждаться процессом. Конечно, я также хочу бороться за крупные турниры — это всегда одна из моих целей», – приводит слова Бадосы AEWorld.