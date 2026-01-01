Скидки
Теннис

Роджер Федерер показал, как отпраздновал Новый год

Роджер Федерер показал, как отпраздновал Новый год
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях красивые фотографии с празднования Нового года.

«Настроение – 2026 год», — подписал снимки Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерер

Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Отметим, что 44-летний Федерер будет включён в международный Зал славы тенниса в 2026 году.

