Стефанос Циципас: лишь 8% людей действительно исполняют свои новогодние обещания

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 36-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в честь Нового года поделился с фанатами своим очередным философским высказыванием.

«Лишь 8% людей действительно исполняют свои новогодние обещания. Дисциплина > мотивация», — написал Циципас на своей странице в соцсети.

В сезоне-2025 27-летний Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» Стефанос в первом круге проиграл на Australian Open и Уимблдоне, а на «Ролан Гаррос» и US Open дошёл до второго круга. В октябре греческий теннисист сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. На турнире он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.