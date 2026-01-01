Скидки
Елена Рыбакина показала, в каком образе встретила Новый год

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира, 26-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в канун Нового года в социальных сетях фото из лифта в нарядном образе.

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Елена Рыбакина в данный момент находится в Брисбене (Австралия), где с 4 по 11 января пройдёт турнир категории WTA-500.

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

