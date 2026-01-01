Скидки
«С Новым годом». Мирра Андреева опубликовала свежие фото

«С Новым годом». Мирра Андреева опубликовала свежие фото
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась на своей странице в соцсети свежими фотографиями.

«С Новым годом», — подписала фотографии Мирра.

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

В 2025 году Мирра Андреева выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). На турнирах «Большого шлема» россиянка дважды доходила до четвертьфиналов — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Андреева официально начнёт сезон-2026 на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 4 по 11 января.

Видео: перспективные российские теннисистки.

