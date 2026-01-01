Определилась сетка квалификации турнира WTA-500 в Брисбене, где сыграют две россиянки

Прошла жеребьёвка сетки квалификации турнира категории WTA-500, который пройдёт в австралийском Брисбене. За право сыграть в основной сетке поборются две российские теннисистки — Анастасия Захарова и Оксана Селехметьева.

В первом круге Захарова встретится с австралийкой Оливией Гадеки, Селехметьева сыграет с ещё одной австралийкой, Тайлой Престон. В квалификации также заявлены бывшие российские теннисистки Мария Тимофеева, Камилла Рахимова и Элина Аванесян.

Матчи основной сетки турнира в Брисбене пройдут с 4 по 11 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.