Мирра Андреева посетила австралийский зоопарк и пообщалась со зверюшками

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева посетила зоопарк в Брисбене (Австралия) и мило пообщалась с его обитателями. Видео с визита опубликовала пресс-служба турнира в Брисбене.

В 2025 году Мирра Андреева выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). На турнирах «Большого шлема» россиянка дважды доходила до четвертьфиналов — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Андреева официально начнёт сезон-2026 на турнире категории WTA-500 в Брисбене, который пройдёт с 4 по 11 января.

