«Начинаем 2026-й с лучшей энергией». Анна Калинская показала новое фото с Хон

Комментарии

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию с австралийской теннисисткой Присциллой Хон.

«Начинаем 2026-й с лучшей энергией», — написала Калинская.

Фото: Из личного архива Калинской

Калинская начнёт сезон-2026 на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 4 по 11 января.

В сезоне-2025 Анна Калинская играла в финале турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Она потерпела поражение от канадки Лейлы Фернандес. Лучшим выступлением Анны на турнире «Большого шлема» стал выход в третий круг на US Open, где она проиграла одной из лучших теннисисток мира польке Иге Швёнтек.

