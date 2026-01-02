45-летняя Винус Уильямс получила уайлд-кард на Australian Open — 2026 и оформит рекорд AO

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, занимающая 581-е место в текущем рейтинг WTA 45-летняя Винус Уильямс из США получила уайлд-кард в основную сетку Australian Open — 2026, сообщает пресс‑служба турнира.

Благодаря этому Уильямс, которая стартует на турнире в возрасте 45 лет и семи месяцев, станет самой возрастной участницей основной сетки турнира за всю его историю. В настоящий момент этот рекорд принадлежит Кимико Датэ из Японии, которая сыграла в основной сетке Australia Open — 2015 в возрасте 44 лет и трёх месяцев, выбыв в первом раунде.

В одиночном разряде Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды US Open, на Australian Open американка два раза играла в финале.

Видео: 44-летняя Винус Уильямс провела тренировку с Жабер в Майами