Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

45-летняя Винус Уильямс получила уайлд-кард на Australian Open — 2026 и оформит рекорд AO

45-летняя Винус Уильямс получила уайлд-кард на Australian Open — 2026 и оформит рекорд AO
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, занимающая 581-е место в текущем рейтинг WTA 45-летняя Винус Уильямс из США получила уайлд-кард в основную сетку Australian Open — 2026, сообщает пресс‑служба турнира.

Благодаря этому Уильямс, которая стартует на турнире в возрасте 45 лет и семи месяцев, станет самой возрастной участницей основной сетки турнира за всю его историю. В настоящий момент этот рекорд принадлежит Кимико Датэ из Японии, которая сыграла в основной сетке Australia Open — 2015 в возрасте 44 лет и трёх месяцев, выбыв в первом раунде.

В одиночном разряде Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды US Open, на Australian Open американка два раза играла в финале.

Видео: 44-летняя Винус Уильямс провела тренировку с Жабер в Майами

Материалы по теме
Веснина — о свадьбе Винус Уильямс: у неё это получилось грациозно и красиво
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android