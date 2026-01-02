Винус Уильямс прокомментировала получение уайлд-кард на Australian Open — 2026

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, занимающая 581-е место в текущем рейтинге WTA американка Винус Уильямс, которая получила уайлд-кард в основную сетку Australian Open — 2026, заявила, что счастлива принять в турнире участие.

«Я в ожидании того, чтобы вернуться в Австралию, и с нетерпением жду соревнований в австралийское лето. У меня отсюда столько невероятных воспоминаний. Я благодарна за возможность вернуться в то место, которое так много значит для моей карьеры», — приводит слова Уильямс Tennis.com.

В одиночном разряде Уильямс не выигрывала австралийский турнир, но дважды доходила до финала.

Благодаря выступлению на Australian Open Уильямс, которая стартует на турнире в возрасте 45 лет и семи месяцев, станет самой возрастной участницей основной сетки турнира за всю его историю. В настоящий момент этот рекорд принадлежит Кимико Датэ из Японии, которая сыграла в основной сетке Australian Open — 2015 в возрасте 44 лет и трёх месяцев, выбыв в первом раунде.

Australian Open стартует 12 января.