«Мне нужен реванш». Соболенко — о «Битве полов» против Кирьоса

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что хочет взять реванш в «Битве полов» у австралийского спортсмена Ника Кирьоса, однако перед игрой нужно внести некоторые изменения в регламент.

Ранее, 28 декабря, состоялся матч «Битвы полов» между Соболенко и Кирьосом, победу в котором одержал австралиец.

«Я бы определённо сделала это ещё раз, мне нравятся реванши и не нравится оставлять всё как есть. Думаю, к следующему матчу мы подойдём с другим форматом. Перед игрой я не осознавала, что мне придётся адаптироваться, это было небольшой ловушкой для меня. Думаю, я бы оставила Нику полный корт, но сама бы использовала две подачи. Это было немного подровняло наши уровни.

Как я всегда говорю, ты не проигрываешь, ты учишься. Из этой игры я извлекла большой урок. Теперь я знаю Ника лучше — и как игрока, и как человека, знаю, как играть против него. Мы сделаем это ещё раз, мне нужен реванш», — цитирует Соболенко Sky Sports.