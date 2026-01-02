Гауфф положительно оценила свой настрой перед United Cup — 2026

Третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о настрое перед командным турниром United Cup — 2026, который стартует в австралийском Перте 2 января.

«Начинать год с этого командного турнира – идеально. Это прекрасный баланс между развлечением и соревновательным давлением. Каждый день я ощущаю себя всё комфортнее в своей игре в теннис. У меня получилось отдохнуть и хорошо потренироваться во Флориде. Хочу быть более стабильной, чтобы иметь возможность бороться за первое место в рейтинге WTA», – приводит слова Гауфф Punto de break.

Свой первый матч на турнире Гауфф проведёт с аргентинской спортсменкой Соланой Сьеррой.

На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп.