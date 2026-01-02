Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф положительно оценила свой настрой перед United Cup — 2026

Гауфф положительно оценила свой настрой перед United Cup — 2026
Комментарии

Третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о настрое перед командным турниром United Cup — 2026, который стартует в австралийском Перте 2 января.

«Начинать год с этого командного турнира – идеально. Это прекрасный баланс между развлечением и соревновательным давлением. Каждый день я ощущаю себя всё комфортнее в своей игре в теннис. У меня получилось отдохнуть и хорошо потренироваться во Флориде. Хочу быть более стабильной, чтобы иметь возможность бороться за первое место в рейтинге WTA», – приводит слова Гауфф Punto de break.

Свой первый матч на турнире Гауфф проведёт с аргентинской спортсменкой Соланой Сьеррой.

На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп.

Календарь United Cup -- 2026
Сетка United Cup -- 2026
Материалы по теме
Мирра и Медведев начнут сезон с Брисбена, а впереди — Australian Open. Расписание января
Мирра и Медведев начнут сезон с Брисбена, а впереди — Australian Open. Расписание января
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android